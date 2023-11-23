موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيرة أبو سليم الليبي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة من الكونفدرالية رفقة أندية ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية

يلتقي الفريقين يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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ويمكن متابعة أحداث مباراة الزمالك وأبو سليم عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة القارية.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر قناة اون تايم سبورت على التردد الأرضي.

ومن المتوقع أن يدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود علاء، حاتم سكر.

الوسط: نبيل عماد “دونجا”، عمرو السيسي، سيد عبد الله “نيمار”.

الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما”، أحمد السيد “زيزو”، محمود عبد الرازق “شيكابالا”.