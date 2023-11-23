نجم برشلونة يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني 2022-2023

توج الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بجائزتين من جوائز صحيفة ماركا الإسبانية المقدمة عن الموسم الماضي 2022/2023.

وقدم تير شتيجن مستويات مميزة ساهمت في فوز برشلونة ببطولة الدوري الإسباني بعد غياب دام عدة سنوات.

وتوج الحارس الألماني بجائزة أفضل لاعب من ماركا منذ قليل في الحفل المقام في مقر الصحيفة الإسبانية، وحصل أيضًا على جائزة “زامورا” لأفضل حارس.

طالع أيضًا: نجم برشلونة يعوض نيمار في الهلال السعودي

وتحمل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني من صحيفة “ماركا” اسم أسطورة كرة القدم بنادي ريال مدريد.

وأجاب تير شتيجن بعد الجائزة على إصابته، وقال: “يجب أن أنتظر لأرى كيف ستتطور إصابتي أسفل الظهر”.

وأضاف في النهاية: “دعونا نرى كيف ستصبح حالتي في الغد، سأتحدث مع الطاقم الطبي لأقيم حالتي”.

وفي سياق متصل تحصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة على جائزة هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 23 هدفًا.

بينما حصل بيدري لاعب الوسط على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني ولكن بتصويت الجماهير.