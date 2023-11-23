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نجم برشلونة يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني 2022-2023

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ماركوس ألونسو - برشلونة

ماركوس ألونسو -

توج الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بجائزتين من جوائز صحيفة ماركا الإسبانية المقدمة عن الموسم الماضي 2022/2023.

وقدم تير شتيجن مستويات مميزة ساهمت في فوز برشلونة ببطولة بعد غياب دام عدة سنوات.

وتوج الحارس الألماني بجائزة أفضل لاعب من ماركا منذ قليل في الحفل المقام في مقر الصحيفة الإسبانية، وحصل أيضًا على جائزة “زامورا” لأفضل حارس.

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وتحمل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني من صحيفة “ماركا” اسم أسطورة كرة القدم بنادي .

وأجاب تير شتيجن بعد الجائزة على إصابته، وقال: “يجب أن أنتظر لأرى كيف ستتطور إصابتي أسفل الظهر”.

وأضاف في النهاية: “دعونا نرى كيف ستصبح حالتي في الغد، سأتحدث مع الطاقم الطبي لأقيم حالتي”.

وفي سياق متصل تحصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة على جائزة هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 23 هدفًا.

بينما حصل بيدري لاعب الوسط على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني ولكن بتصويت الجماهير.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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