قناة مجانية تذيع مباراه الزمالك وأبو سليم في الكونفيدرالية

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام نادي أبو سليم الليبي في إطار منافسات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية موسم 2023/2024.

ويستضيف ملعب “برج العرب” بالإسكندرية مواجهة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وستبدأ صافرة لقاء الفارس الأبيض أمام بطل ليبيا يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

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ويطمح الفريق الأبيض تحت قيادة معتمد جمال تحقيق الانتصار الأول في النسخة الحالية من مسابقة الكونفيدرالية بدور المجموعات أمام بطل ليبيا وحصد الثلاث نقاط للدخول في المنافسة بقوة على حصد اللقب القاري.

قناة مجانية تذيع مباراة الزمالك أمام أبو سليم

من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك أمام بطل ليبيا عبر قنوات ” بي إن سبورت” القطرية الناقل الحصري للبطولة القارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما ستذيع قناة “أون تايم سبورت” الأرضية مواجهة الزمالك أمام أبو سليم في ظل امتلاكها الحقوق التي تتعلق بإذاعة الأندية المصرية في البطولات القارية داخل مصر.