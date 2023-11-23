ميلان يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان نظيره فيورنتينا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا الدوري الإيطالي الممتاز.

وقد شارك كل من روبن لوفتوس-تشيك وكريستيان بوليسيتش في تدريب ميلان اليوم الخميس حيث يتطلعان إلى العودة من فترة الغياب بسبب الإصابة، بينما تدرب فرانشيسكو كاماردا البالغ من العمر 15 عامًا أيضًا.

ويوجد العديد من الغيابات في صفوف ميلان هذه الفترة وذلك قبل استئناف منافسات الدوري الإيطالي.

كما تدرب الألماني ماليك ثياو اليوم الخميس بعد تعافيه من نوبة الأنفلونزا التي أبقته في المنزل في وقت سابق من الأسبوع.

ويقال إن بوليسيتش، الذي غاب أيضًا عن آخر مباراتين لميلان في الدوري، في حالة جيدة ومن المتوقع أن يشارك أساسيًا ضد فيورنتينا.

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ويقال إن بوليسيتش، الذي غاب أيضًا عن آخر مباراتين لميلان في الدوري، في حالة جيدة ومن المتوقع أن يشارك أساسيًا ضد فيورنتينا.

وكان ميلان قد تعادل في المباراة الماضية أمام ليتشي بهدفين لكل فريق وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.