قرار عاجل من كاف يخص منتخب مصر قبل أمم أفريقيا 2023

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي ستقام في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بمنافسات كأس أمم أفريقيا، والتي تضم غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وحدد كاف يوم 3 يناير المقبل موعدًا لإرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر وباقي المنتخبات المشاركة، لتسجيل أسماء اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2024 التي ستقام في كوت ديفوار.

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وستتكون القائمة من 27 لاعبًا، ويتعين إخطار الاتحاد الأفريقي بها في تاريخ 3 يناير.

وفي السياق ذاته فقد أعلن “كاف” عن جدول مواعيد مباريات النسخة 34 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

كما حدد كاف يوم 14 ديسمبر المقبل، موعدا لإرسال القائمة الأولية لمنتخب مصر والتي تضم 55 لاعبا.