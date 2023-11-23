منتخب الكونغو يغري نجم مانشستر يونايتد بـ أمم أفريقيا لتغيير وجهته

كشفت تقارير صحفية عن محاولات منتخب الكونغو الديمقراطية لإغراء نجم الفريق الكروي الاول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في يناير 2024.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في يناير 2024، والتي ستقام في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2024″، في 13 يناير، وتنتهي في 11 فبراير.

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وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، تواصل مع آرون وان بيساكا الظهير الأيمن لمدنادي مانشستر يونايتد، لتمثيل منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية”.

وأشارت إلى أن بيساكا نجم مان يونايتد كان قد لعب مع منتخب الكونغو الديمقراطية للناشئين، قبل تمثيله للمنتخب الإنجليزي في فئة الشباب.

ولم يتخذ الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد، قراراه النهائي بشأن قبول عرض تمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية، بعدما رفض من قبل في عدة مناسبات أملًا في استدعائه لتمثيل منتخب إنجلترا.

وكان بيساكا، قد تم استدعاءه مرة واحدة فقط لقائمة منتخب إنجلترا، من جانب المدرب جاريث ساوثجيت، لكنه لم يشارك بداعي الإصابة.