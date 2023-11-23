تقارير.. أحمد حجازي يدخل قائمة الاتحاد المشاركة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

كشفت تقارير صحفية سعودية، القائمة الأولية لنادي الاتحاد السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، أرسلت قائمة الفريق الأولية المشاركة في مونديال الأندية، والتي تضم 35 لاعبًا مؤقتًا في الوقت الحالي.

وأكدت أن مسئولي الاتحاد سوف يقومون بتقليص القائمة النهائية لتصل إلى 23 لاعبًا من أجل إرسالها بشكل رسمي يوم 7 ديسمبر القادم.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن أحمد حجازي رغم غيابه عن صفوف الاتحاد منذ نهاية الموسم الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، إلا أنه سوف يتواجد في قائمة الفريق المشاركة في مونديال الأندية بشكل كبير.

وضمت القائمة الأولية لنادي الاتحاد 10 محترفين وهم:

المصري أحمد حجازي

الفرنسي كريم بنزيما

المغربي عبدالرزاق حمدالله

الفرنسي نجولو كانتي

البرازيلي مارسيلو جروهي

البرازيلي لويس فيليبي

البرازيلي فابينيو

البرازيلي رومارينيو

البرازيلي إيجور كورنادو

البرتغالي جوتا

تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم للأندية 2023 في الفترة الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 أندية.

والأندية المشاركة في كأس العالم للأندية هذا العام هي

"الاتحاد السعودي بطل دوري روشن، الأهلي بطل أفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل أسيا، ليون المكسيكي بطل كونكاكاف، وفلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس".

ويفتتح فريق اتحاد جدة كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر، والفائز من المباراة سيواجه الأهلي في دور ربع النهائي المونديال.