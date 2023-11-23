"موعدنا الخميس المقبل".. مرتضى منصور يوجه رسالة لرئيس نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، وقال فيه: "منتظركم يوم الخميس المقبل بحكم محكمة، جهز شنطتك يا لبيب".

أضاف: "موعدنا الخميس اللي جاي إن شاء الله الساعة 6 بالظبط موجود في مكتبي بنادي الزمالك، المحكمة قالت ما زال رئيس نادي الزمالك هو مرتضى منصور".

اختتم منصور: "المحكمة قالت واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط ويوم الجمعة برضه الساعة 6 منتظركم".

يذكر أن حسين لبيب وقائمته فازوا في انتخابات نادي الزمالك، يوم الجمعة 20 أكتوبر.

@mortadamansour.2 منتظركم يوم الخميس القادم بحكم محكمه جهز شنطتك يالبيب ♬ الصوت الأصلي - مرتضى منصور

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