اخبار الرياضه

"موعدنا الخميس المقبل".. مرتضى منصور يوجه رسالة لرئيس نادي الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، وقال فيه: "منتظركم يوم الخميس المقبل بحكم محكمة، جهز شنطتك يا لبيب".

أضاف: "موعدنا الخميس اللي جاي إن شاء الله الساعة 6 بالظبط موجود في مكتبي بنادي الزمالك، المحكمة قالت ما زال رئيس نادي الزمالك هو مرتضى منصور".

اختتم منصور: "المحكمة قالت واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط ويوم الجمعة برضه الساعة 6 منتظركم".

يذكر أن حسين لبيب وقائمته فازوا في انتخابات نادي الزمالك، يوم الجمعة 20 أكتوبر.

@mortadamansour.2

منتظركم يوم الخميس القادم بحكم محكمه جهز شنطتك يالبيب

♬ الصوت الأصلي - مرتضى منصور

اقرأ أيضًا:

في أول ظهور في دوري أبطال أفريقيا.. "ماذا قدم موديست مع الأهلي؟"

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك.. وتجهيز شلبي وعبدالله جمعة

بسبب صبحي حارس الزمالك السابق يظهر في الصورة.. تفاصيل جديدة

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا