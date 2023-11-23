شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، التحضيرات لمواجهة فريق أبو سليم الليبى، في إطار فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها ببرج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

يلتقى الزمالك فى تمام السادسة من مساء الأحد المقبل، مع فريق أبو سليم الليبي، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

يقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب توفير 50 حافلة مجانية، لنقل الجماهير من القاهرة إلى ستاد برج العرب، وذلك يوم الأحد المقبل، لمؤازرة ودعم فريق الكرة الأول، في المواجهة الهامة أمام أبو سليم الليبي بافتتاح مشوار الأبيض بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع الجماهير في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد المقبل، أمام بوابة رقم 1، وذلك لنقل المشجعين من أمام مقر النادي إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ثم العودة مرة أخرى لنفس النقطة.