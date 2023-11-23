شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفنى لمباراة فيوتشر وسوبر سبورت بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد في تمام الثانية عشرة من ظهر السبت المقبل بقاعة مؤتمرات ستاد السلام، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي في تمام الثالثة من عصر يوم الأحد المقبل، على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت الترتيبات الإعلامية ليوم السبت المقبل، الموافق ٢٥ نوفمبر كالتالي:

12 ظهرًا المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت بقاعة مؤتمرات ستاد السلام.

تدريب فريق سوبر سبورت الساعة 3 مساءً على ملعب ستاد كلية الشرطة الرياضي بالعباسية - مفتوح للإعلام لمدة 15 دقيقة

تدريب فريق مودرن فيوتشر الساعة 4 مساءً على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة - مفتوح للإعلام لمدة 15 دقيقة