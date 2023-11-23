تأهل الترسانة وبتروجت والنصر والسكة فى الدور التمهيدى لكأس مصر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم الخميس في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، والتي أقيمت في الثانية ظهر اليوم ، عدد من النتائج الكبيرة كما شهدت حالة إنسحاب ووصلت مباراتين لضربات الترجيح أيضا.

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني 56 ناديًا من الدرجات المختلفة، يصعد منهم 28 فريقًا للمرحلة الثالثة، يتم تصعيد 14 فريقًا لينضموا إلي 18 فريقًا من الدوري الممتاز، ويتم تحديد مباريات الدور 32 من البطولة، ويشارك في هذا الدور أندية القسم الثاني والثالث ودوري المحترفين.

وأقيمت اليوم 8 مباريات وألغيت مباراة، وجاءت النتائج علي النحو التالي: