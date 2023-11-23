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تأهل الترسانة وبتروجت والنصر والسكة فى الدور التمهيدى لكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم الخميس في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، والتي أقيمت في الثانية ظهر اليوم ، عدد من النتائج الكبيرة كما شهدت حالة إنسحاب ووصلت مباراتين لضربات الترجيح أيضا.

 

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني 56 ناديًا من الدرجات المختلفة، يصعد منهم 28 فريقًا للمرحلة الثالثة، يتم تصعيد 14 فريقًا لينضموا إلي 18 فريقًا من الدوري الممتاز، ويتم تحديد مباريات الدور 32 من البطولة، ويشارك في هذا الدور أندية القسم الثاني والثالث ودوري المحترفين.

وأقيمت اليوم 8 مباريات وألغيت مباراة، وجاءت النتائج علي النحو التالي: 

 

بتروجيت  5_0  حلوان العام 

 

السكة الحديد  3_0 علي هليوبوليس

 

الترسانة 1 - 0 فريق العبور 

 

ايسترن  2_1  تيم اف سي 

 

النصر  2_1  الشرطة 

 

انسحاب كفر الشيخ أمام المنصورة 

 

المنيا تفوز بركلات الترجيح علي توت عنخ آمون

 

الالومنيوم  2_0  التعدين 

 

ديروط يفوز بركلات الترجيح علي الاسمنت 

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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