شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الترسانة وبتروجت والنصر والسكة فى الدور التمهيدى لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم الخميس في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، والتي أقيمت في الثانية ظهر اليوم ، عدد من النتائج الكبيرة كما شهدت حالة إنسحاب ووصلت مباراتين لضربات الترجيح أيضا.
ويشارك في الدور التمهيدي الثاني 56 ناديًا من الدرجات المختلفة، يصعد منهم 28 فريقًا للمرحلة الثالثة، يتم تصعيد 14 فريقًا لينضموا إلي 18 فريقًا من الدوري الممتاز، ويتم تحديد مباريات الدور 32 من البطولة، ويشارك في هذا الدور أندية القسم الثاني والثالث ودوري المحترفين.وأقيمت اليوم 8 مباريات وألغيت مباراة، وجاءت النتائج علي النحو التالي:
بتروجيت 5_0 حلوان العام
السكة الحديد 3_0 علي هليوبوليس
الترسانة 1 - 0 فريق العبور
ايسترن 2_1 تيم اف سي
النصر 2_1 الشرطة
انسحاب كفر الشيخ أمام المنصورة
المنيا تفوز بركلات الترجيح علي توت عنخ آمون
الالومنيوم 2_0 التعدين
ديروط يفوز بركلات الترجيح علي الاسمنت
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