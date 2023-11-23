شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عودة بعثة منتخب الشباب من تونس إلى الغد لظروف الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجلت عودة بعثة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بعد المشاركة في بطولة شمال أفريقيا ، إلى غد الجمعة بدلا من اليوم الخميس بسبب ظروف الطيران.

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005، نتائج مرضية في مشاركته في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.

يأتي ذلك كون بطولة شمال إفريقيا هي أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط.