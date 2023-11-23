شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس تصعيد شباب الأهلي بعد تألقهم مع منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تصعيد عدد من لاعبي فريق الشباب مواليد 2005 و2006 بعد تألقهم رفقة منتخب الشباب خلال مشاركتهم في بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت مؤخرا بتونس، وشهدت تحقيق شباب الفراعنة المركز الثالث في البطولة.

وشهد منتخب مصر للشباب ضم 8 من لاعبي الأهلي، مثل محمد عبد الله وعبد الرحمن خالد وأحمد خالد كباكا ومعتز محمد وأحمد عابدين ومحمد زعلوك ويوسف سيد عبد الحفيظ وعمرو خالد.

وشهدت منافسات البطولة تألق عدد من اللاعبين أبرزهم محمد عبد الله وعبد الرحمن خالد ومعتز محمد وأحمد خالد كباكا ومحمد زعلوك.

ويتواجد الثنائي معتز محمد وزعلوك مع الفريق الأول، بينما يتم تصعيد باقي اللاعبين على فترات.

يذكر أن منتخب الشباب تعادل مع ليبيا والمغرب وفاز على الجزائر وخسر من تونس في منافسات بطولة شمال إفريقيا.