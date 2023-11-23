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الامارات | محمد الجنيبي رئيساً لشركة بني ياس لكرة القدم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجنيبي رئيساً لشركة بني ياس لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بني ياس عن تكليف محمد علي الجنيبي برئاسة شركة نادي بني ياس لكرة القدم، وذلك في أعقاب استقالة عبدالله الغيلاني من منصبه بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي. وذكر نادي بني ياس عبر حسابه في منصة "أكس"، أن كلا من صالح إسماعيل وسيف السريري سيستمران في عضوية شركة الكرة. وقدم البيان الشكر إلى عبدالله الغيلاني على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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