الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لافتتاح مشواره بمجموعات أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس ، في إطار التحضيرات لملاقاة ميدياما الغاني بعد غدٍ السبت ، لحساب منافسات مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر ، لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء.
كان الفريق الأحمر قد بدأ تحضيراته لمباراة ميدياما يوم الأحد الماضي، واشتمل البرنامج التدريبي على مباراة ودية أخيرة، جمعت بين لاعبي الفريق بمشاركة عناصر من قطاع الناشئين.
وحرص الجهاز الفني على استغلال فترة توقف الدولي الأخيرة عقب مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري بسبب الأجندة الدولية ومواجهات المنتخبات في تصفيات المونديال ، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي واستمرت لمدة أسبوع.
توقيت المواجهة الافتتاحية للأهلي بمجموعات أفريقيا..
ويستعد الفريق الأحمر لانطلاقة مشواره الأفريقي ، في سعيه لتعويض إخفاق مشاركته الأولى بدوري السوبر ، بملاقاة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر إقامة اللقاء في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.