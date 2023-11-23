«طوق نجاة» وحيد لـ داني ألفيس من عقوبة السجن تسعة أعوام

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الظهير البرازيلي داني ألفيس خطر تنفيذ حكمًا نهائيًا بالسجن 9 سنوات ، والذي بات نهائيًا بعد ثبوت تعمده الاعتداء جنسيًا على فتاة بملهى ليلي في مدينة برشلونة الإسبانية شهر ديسمبر من العام الماضي.



وأمرت النيابة العامة الإسبانية جهات التنفيذ بتطبيق عقوبة الحكم بالسجن 9 سنوات على ألفيس ، بعدما قضى الفترة السابقة على ذمة الحبس الاحتياطي.

ووجه محاميو اللاعب أخطارًا للنيابة الإسبانية ، بنية ألفيس في دفع 163 ألف دولار لإرضاء الضحية ودفعها للتنازل عن بلاغها المقدم في حق اللاعب .

وأشارت تقارير إسبانية أن دفع الغرامة وقبولها من طرف الضحية بات الطريق الوحيد الآن لتخفيف العقوبة عن الظهير البرازيلي وصولاً إلى إخلاء السبيل.

إصابة جافي ..

وعلى صعيد أزمة الإصابات المزمنة التي يعاني منها فريق برشلونة ، كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد كشف الأيام الأخيرة تفاصيل إصابة جافي لاعب خط وسط برشلونة والتي جاءت على هامش مشاركته في مواجهة إسبانيا الأخيرة أمام جورجيا بتصفيات المونديال.

وتعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي خلال مشاركته في فوز إسبانيا بثلاثية لهدف أمام جورجيا، مساء الأحد الماضي، لحساب منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عن القارة الأوروبية.

وقال الاتحاد الإسباني، عبر بيان رسمي على موقعه الإلكتروني صباح الإثنين الماضي : "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وسيخضع لفحوصات دقيقة لمعرفة المدى الحقيقي للإصابة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات بالرنين المغناطيسي، اليوم، لتأكيد تفاصيل الإصابة التي ستبعده عن المباريات لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر.