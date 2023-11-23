حكاية ستانكوفيتش اللاعب الذي شارك مع 3 منتخبات في كأس العالم

حقق الصربي “ديان ستانكوفيتش” نجم انتر ميلان السابق انجازًا فريدًا وغير مسبوقًا في عالم الساحرة المستديرة بعدما مثل 3 منتخبات مختلفة في نهائيات كأس العالم.

وتمنع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أي لاعب من تمثل منتخبين مختلفين في وقت واحد، ولكن “ستانكوفيتش” دافع عن ألوان 3 منتخبات في نهائيات كأس العالم في ظاهرة من الصعب تكرارها في تاريخ كرة القدم.

ستانكوفيتش يمثل 3 منتخبات في المونديال

سؤال بديهي يتبادر لأذهان عشاق الساحرة المستديرة حول كيفية مشاركة ستانكوفيتش مع 3 منتخبات في كأس العالم رغم عدم سماح القوانين بذلك.. ولكننا في هذا التقرير سنوضح كيف حدث هذا الأمر:

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حمل ستانكوفيتش قميص المنتخب اليوغوسلافي في كأس العالم عام 1998 في فرنسا، وبعد تفكيك يوغوسلافيا إلى عدة دول أصبح لاعبًا في منتخب صربيا والجبل الأسود الذي شارك معه في كأس العالم 2006 بألمانيا.

وبعد تفكيك صربيا ومونتينجرو إلى دولتين اختار نجم إنتر ميلان السابق تمثيل منتخب صربيا وشارك معه في بطولة كأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا.

من هو الصربي ستانكوفيتش؟

ستانكوفيتش من مواليد عام 1978، في مدينة “بلجراد”، بدأ مشواره في كرة القدم في صفوف نادي الهواة “رادنيشكي”، قبل الانتقال لنادي النجم الأحمر في عام 1996، وتألق معه بشكل لافت للأنظار قبل انتقاله لنادي لاتسيو عام 1998 واستمر معه حتى 2004.

انتقل اللاعب الصربي إلى نادي إنتر ميلان عام 2004 واستمر معه حتى 2013، وشارك مع الفريق الإيطالي في 231 مباراة وسجل 29 هدفًا وحصد عدة بطولات أبرزها، بعدة بطولات أبرزها الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وخاض ستانكوفيتش 103 مباراة دولية مع المنتخبات الثلاثة يوغوسلافيا، وصربيا والجبل الأسود، ومنتخب صربيا، وسجل 15 هدفًا حتى اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عام 2013.