موعد أولى مباريات أحمد حجازي مع الاتحاد السعودي بعد العودة من الإصابة

اقترب موعد الظهور الأول للدولي المصري أحمد حجازي رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي بعد عودته من الإصابة.

وغادر أحمد حجازي، رفقة بعثة الاتحاد التي سافرت إلى الدمام من أجل خوض مواجهة الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين غدًا.

وتعافى نجم منتخب مصر، من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها نهاية الموسم الماضي، وأجرى على إثرها عملية جراحية.

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وسيتجه أحمد حجازي بعد ذلك إلى أوزباكستان، مع فريق الاتحاد من أجل المشاركة ضد أجمك في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

ويواجه الاتحاد السعودي نظيره أجمك الأوزبكي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط.