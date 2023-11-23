ضربة موجعة لـ ميلان قبل مواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

تلقى فريق ميلان ضربة موجعة بإصابة أحد لاعبيه قبل مواجهة فيورنتينا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يلتقي ميلان مع فيورنتينا يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

وبحسب ما ذكره موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، فإن ميلان تلقى نبأ صادماً بإصابة لاعبه السويسري نوا أوكافور، أثناء مشاركته بمباراة منتخب بلاده أمام رومانيا في تصفيات يورو 2024.

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واوضح الموقع أن نوا أوكافور يعاني من إصابة على مستوى أوتار الركبة اليمنى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية هذا الأسبوع لتقييم إصابته، ولات من المؤكد غيابه عن المباراة القادمة أمام فيورنتينا.

عانى الروسينيري من العديد من الإصابات خلال الفترة الماضية حيث يفقد خدمات الثلاثي سيمون كاير، روبن لوفتوس تشيك ورافائيل لياو للإصابة.