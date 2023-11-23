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ضربة موجعة لـ ميلان قبل مواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

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ميلان- باريس سان جيرمان- دوري أبطال أوروبا

ميلان- باريس سان جيرمان-

تلقى فريق ميلان ضربة موجعة بإصابة أحد لاعبيه قبل مواجهة فيورنتينا يوم السبت المقبل ضمن منافسات .

ومن المقرر أن يلتقي ميلان مع فيورنتينا يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

وبحسب ما ذكره موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، فإن ميلان تلقى  نبأ صادماً بإصابة لاعبه السويسري نوا أوكافور، أثناء مشاركته بمباراة منتخب بلاده أمام رومانيا في تصفيات يورو 2024.

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واوضح الموقع أن  نوا أوكافور يعاني من إصابة على مستوى أوتار الركبة اليمنى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية هذا الأسبوع لتقييم إصابته، ولات من المؤكد غيابه عن المباراة القادمة أمام فيورنتينا.

عانى الروسينيري من العديد من الإصابات خلال الفترة الماضية حيث يفقد خدمات الثلاثي سيمون كاير، روبن لوفتوس تشيك ورافائيل لياو للإصابة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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