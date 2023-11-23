الاتحاد يفقد نجميه أمام الاتفاق في الدوري السعودي

يفتقد نادي الاتحاد السعودي لنجميه قبل مواجهة نظيرة الاتفاق ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

ويستعد الفريق الأول لركة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة الاتفاق غداً الجمعة، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتفاق بالدمام.

أكد الإعلامي الرياضي علاء سعيد، انعوض الناشري لم يشارك في التدريبات الجماعية لاتحاد جدة بسبب معاناته من إصابة عضلية، وقد يحتاج إلى إجراء عملية على موضع إصابته.

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كما أكدت التقارير أن النجم البرازيلي رومارينيو سيغيب عن مباراة الفريق القادمة أمام الاتفاق لعدم الجاهزية.

وتعرض رومارينهو للإصابة في مباراة الاتحاد أمام الشباب بالجولة الثانية عشر والتي انتهت بخسارة العميد بهدف نظيف.

ويحتل العميد المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز السابع برصيد 22 نقطة.