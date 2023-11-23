أحمد حجازي يرافق بعثة الاتحاد استعدادًا لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

توجه الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى الدمام رفقة بعثة العميد، استعدادًا لمواجهة الاتفاق.

وأكد الإعلامي علاء سعيد، أن أحمد حجازي غادر الآن رفقة بعثة الاتحاد إلى الدمام، ومن ثم سينتقل إلى أوزباكستان، من أجل المشاركة ضد أجمك في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

يأتي ذلك بعد أن تعافى أحمد حجازي، من إصابة الصليبي التي أجرى على إثرها عملية جراحية وغاب عن الفريق منذ نهاية الموسم الماضي.

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ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة الاتفاق في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

فيما يلتقي الاتحاد السعودي بنظيره أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة.