بمشاركة الاهلي وبيراميدز.. الكشف عن موعد مباريات كأس السوبر المصري

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن مواعيد مسابقة كأس السوبر المصري (كأس سوبر الأبطال)، والتي تنطلق في ديسمبر المقبل بمشاركة 4 أندية مصرية.

ويشارك في بطولة كأس السوبر المصري (الاهلي – بيراميدز – سيراميكا كليوباترا – فيوتشر)، وستقام بنظام خروج المغلوب، ويلتقى الفائزان في النهائي، بينما يلعب الخاسران مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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ومن المقرر أن يلاقي الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز أمام مودرن فيوتشر، وستقام كافة مباريات البطولة على استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري

دور نصف النهائي – يوم 25 ديسمبر

بيراميدز وفيوتشر، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الساعة السابعة بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث – 28 ديسمبر

تحديد المركز الثالث والرابع، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.