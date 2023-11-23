"ماني ورونالدو".. كواليس مفاوضات الصندوق السعودي مع نجوم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين خطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تعويض الأندية عن اللاعبين المصابين.

نقلت ملكية 4 أندية سعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهم، اتحاد جدة، النصر، الهلال، الأهلي.

وقال اللذيذ خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "كورة" السعودي: "سيحصل كل نادي في الدوري على فرصة لتحسين تشكيلة فريقه من خلال هذا النموذج المبتكر، ومايكل إيمينالو هو الرجل المثالي لهذه المهمة، فلديه الخبرة والمعرفة المثالية والمؤهلات التدريبية، والعلاقات المطلوبة لنجاح برنامج "استقطاب نخبة اللاعبين" بأكمله من خلال هذا المشروع الطموح".

أضاف: "الهلال لن يستطيع تعويض البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولا يوجد مفاوضات سابقة مع كيليان مبابي مهاجم فرنسا بدلا من ليونيل ميسي، ويجب على الأندية الحصول على موافقة لجنة الاستقطاب قبل الدخول في مفاوضات مع أي لاعب".

كانت التصريحات السابقة لسعد اللذيذ سببا لهجوم رؤساء ناديين من أندية الصندوق معترضين على الانتقالات الصيفية السابقة وهما، رئيس نادي أهلي جدة خالد العيسى، رئيس نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي.

رئيس نادي الأهلي السعودي

انتقد رئيس نادي أهلي جدة السعودي الصندوق وقال: "طلبت ليفاندوسكي وماني وفيراتي و سافيتش و كاسيمرو وراموس ولم أجد أي تجاوب، طالما انتقل الميدان من المكتب إلى منصة أخرى أصبح واجب علي أن أرد في نفس المنصة".

وانتقل ساديو ماني إلى النصر وسافيتش إلى الهلال، فيما انتقل فيراتي إلى العربي القطري وليفاندوسكي استمر مع برشلونة، وانتقل راموس إلى إشبيلية.

واستكمل: "الأهلي لم يأخذ حصته العادلة كباقي الأندية في الصفقات الصيفية، إذا كانت قيمة الأندية بجماهيرها فالأهلي فارق عن الجميع وما حصل عليه الأهلي أقل من باقي الأندية، هم يقولون الدعم متساوي لكن الدعم غير متساوي، طالما كريستيانو ونيمار من ضمن البرنامج فقيمة واحد منهما تفوق قيمة جميع اللاعبين لذلك هذا الكلام غير صحيح."

أضاف: "من اليوم الأول في رئاستي طلبت ماني وسافيتش ،في ليلة وضحها أجد اللاعبين في الهلال والنصر، التزامت الصمت في الفترة الماضية، لكنني فوجئت بتصريحات سعد اللذيذ، ومستعد مواجهته في الاستديو بالأدلة والبراهين التي تثبت أن الأهلي أول من فاوض ماني".

اختتم ساخرا: "يمكن سعد اللذيذ لم يرى رسائلي واتصالاتي".

وتعاقد أهلي جدة مع عدد من اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية السابقة وهم، ميندي حارس مرمى تشيلسي السابق، روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق، رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق.

رئيس نادي اتحاد جدة

واعترض رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي أيضا على صندوق الاستثمار وتصريحات سعد اللذيذ وقال: "إننا حصلنا في الفترة الصيفية من خلال برنامج الاستقطاب على 4 تعاقدات بخلاف كثير من الأندية التي حصلت على 8 تعاقدات أجنبية، ومن حق الجماهير أن تعاتب وتطالب، فمن غير المعقول أن تشاهد تعاقدات الأندية المنافسة ولا تطالب تعاقدات مماثلة بالجودة والقيمة ذاتها".

أضاف: "آثرنا الصمت احتراماً للبرنامج، لكن إذا كان الحديث بهذه الشفافية، كما تطرق سعد اللذيذ، فكنا نتمنى الحديث بشكل كامل عن متطلبات الاتحاد، والتطرق لكل المواضيع وما حدث في الأسبوع الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية في لندن فيما يخص موضوع محمد صلاح والمفاوضات مع ناديه ليفربول، وأيضاً ماركينيوس والمفاوضات مع ناديه باريس سان جيرمان، إضافة إلى دي بروين وجوندوجان وراموس".

وتابع: "نحن في نادي الاتحاد طالبنا برنامج الاستقطاب بعدد من الأسماء، واستجاب لمتطلباتنا بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي والثنائي فابينهو وجوتا، لكن في الوقت ذاته لم تُنفذ المتطلبات الأخرى، وعملنا في الفترة الصيفية وفق الميزانية المحددة لنا".

اختتم: "الجماهير من حقها تطالب، حينما ترى لاعبين في مركز الدفاع مثلا لابورت في ‎النصر وكوليبالي في ‎الهلال، فأكيد تطالب بنفس المستوى".

رئيس نادي الهلال

رغم أن الهلال السعودي لم ينتقد الصندوق إلا أن فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة شركة نادي ‎الهلال علق على تصريح سعد اللذيذ بأن برنامج الاستقطاب لم يفاوض رونالدو إلا لصالح فريق ‎النصر.

وقال: "الهلال فاوض اللاعب قبل البرنامج والمنع عن تسجيل اللاعبين هو الذي حرمنا من التعاقد مع رونالدو، لكننا حققنا الأهم وهو تحقيق البطولات".

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