طبيب الزمالك يكشف تفاصيل غياب الثنائي عن مواجهة أبو سليم الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك غياب الثنائي محمود علاء وعبد الله جمعة لاعبا الفريق عن مباراة أبو سليم الليبي المقبلة، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن الثنائي سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية بعد مباراة أبو سليم الليبي مؤكدا أن محمود علاء يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز السابقة في نصف نهائي كأس مصر.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن عبد الله جمعة يؤدي أيضا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي له، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الركبة.