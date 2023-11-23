شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط الأهلى يفوز على الاتحاد السكندرى بنصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق مرتبط السلة بالأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 57/63 فى إياب نصف نهائي دورى السلة رجال بالمباراة التى جمعت الفريقين بصالة برج العرب بالإسكندرية

ومن المقرر أن يلتقى فريق رجال الاهلى مع نظيره الاتحاد فى الثامنة من مساء اليوم

ومن المقرر أن يقود أوجستى بوش المدير الفنى للاهلى الفريق خلال المباراة ، كأول ظهور له بعد انتهاء ايقافه من جانب اتحاد السلة.

وخصص الاتحاد المصري لكرة السلة 500 تذكرة لكل نادٍ، من خلال موقع تذكرتي، حتى يتمكن الجمهور من حضور المباريات، وتحدد مبلغ 50 جنيها كسعر للتذكرة الواحدة، والتى تم طرحها من خلال موقع تذكرتى، حيث قرر اتحاد السلة حضور 500 مشجع لكل فريق خلال المباراة.