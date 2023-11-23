اخبار الرياضه

بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته، اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة، دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي، غدا، الجمعة، على ملعب 30 يونيو باستاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 

وشارك جميع اللاعبين في التدريب الختامي وأظهروا حماسا كبيرا للمشاركة أمام الفريق الكونغولي في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بأبطال إفريقيا.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور ال32 من البطولة، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا