شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام أبو سليم الليبى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن معتمد جمال قرر استبعاد محمود علاء من قائمة الفريق الأبيض التي تستعد للسفر إلى الإسكندرية غداً الجمعة للدخول في معسكر مغلق، خوفاً من الدفع به أمام بطل ليبيا حتى لا تتفاقم الإصابة.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن الجهاز الفني للزمالك سيستعيد خدمات محمود علاء في مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر مسابقة دورى nile.

فى سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غداً الجمعة في الثانية والنصف عصراً، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للسفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بطل ليبيا.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي يوم السبت على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.