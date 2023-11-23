شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسدد جميع المستحقات المتأخرة للاعبين عن الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في سداد جميع المستحقات المتأخرة للاعبين من الموسم الماضي، لينهي بذلك خطوة كبيرة في حل الأزمات المالية للاعبين.

صرف الزمالك المستحقات المتأخرة للاعبين، يأتى وفاءً لوعد حسين لبيب رئيس النادى الذى منحه للاعبين، قبل مباراة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، عندما أكد للاعبين خلال جلسته معهم، أن المستحقات المتأخرة ستصرف خلال أسبوعين وهو ما حدث اليوم .

و حسم الزمالك تاهله لنهائى كأس مصر وملاقاة الأهلى مارس المقبل، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح عقب التعادل فى الوقت الأصلى والإضافى بنتيجة 3-3 يوم 8 نوفمبر الجارى.

وأجل مسئولو نادى الزمالك حسم أي صفقات الفترة الحالية لضمهما لصفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية التى ستنطلق فى أول يناير المقبل، وركز على حل أزمة إيقاف القيد أولاً، ثم سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين لفرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.

كان مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب عمل فى ثلاثة اتجاهات، الأول حل أزمة إيقاف القيد التى حرمت الفريق من التدعيمات قبل بداية الموسم الجاري، حتى يتخلص الزمالك من تلك القيود ويصبح أمامه حرية إبرام صفقات شتوية أو الانتظار لنهاية الموسم، وهو الأمر الذى ستحدده السيولة المالية بالنادي.

أما الاتجاه الثاني فيأتي فى تحديد الصفقات التي يحتاجها الزمالك، والاستقرار على الأسماء والتفاوض مع أنديتها دون حسمها بشكل رسمي، ويأتى الاتجاه الثالث لتسديد مستحقات اللاعبين المتأخرة، وهو الاتجاه صاحب الأولوية في الوقت الحالي بالتزامن مع اتجاه حل أزمة إيقاف القيد.

ويستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.