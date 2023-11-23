شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز محيلبة يتوج بذهبية كأس العالم للرماية بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وحقق عزمى محيلبة، لاعب المنتخب الوطنى للرماية فضية منافسات الإسكيت منذ قليل فى نفس البطولة ، بعدما حقق برونزية منافسات الإسكيت ببطولة العالم أغسطس الماضى فى أذربيجان ليواصل إنجازاته العالمية. يعد الرامى عزمى محيلبة صائدا للبطولات فى لعبة الرماية فى مصر لما يحققه من إنجازات دولية وأفريقية لصالح اللعبة، آخرها حسم مبكر لمقعد مصر فى أولمبياد باريس 2022. عزمى محيلبة من أسرة تربت على رياضة الرماية منذ الصغر، حيث إنه الشقيق الأصغر للاعب عبد العزيز محيلبة بطل الرماية أيضا. محيلبة من مواليد عام 1991، ونظرا لإنجازاته وبطولات تم إطلاق اسمه على ملعب للرماية داخل نادى الصيد بالإسكندرية. وتوج عزمى محيلبة بذهبية بطولة العالم للرماية المقامة فى كرواتيا ليحجز أول مقعد لمصر فى أولمبياد باريس 2024

وأردف: "الملعب سيحدد المتأهل من دور المجموعات، ولا أستطيع التنبؤ بالمتأهل لأنني لست ساحرا، لكن المنافسة صعبة للغاية بالبطولة".

واستطرد: "لم نأت إلى مصر للدفاع أمام بيراميدز، وجئنا للعلب بأسلوبنا، ونعلم أن المنافس يمتلك قدرات هجومية كبيرة للغاية".

وأضاف: "هدفنا الوصول لأبعد نقطة في دوري الأبطال، لكن علينا أولا التركيز لتخطي دور المجموعات، ثم استكمال المشوار نحو اللقب".

وأتم: "دائما أقول للاعبي فريقي أن كل لاعب منهم مهم بالنسبة للفريق وكل فرد يكمل الآخر داخل الفريق، وتفقونا على بيراميدز من عامين في الكونفدرالية لا يعني أننا المرشحون للفوز غدا، خاصة أن بيراميدز اختلف حاليا عن العامين الماضيين، الدليل على ذلك امتلاكهم حاليا لاعب بقدرات كبيرة مثل ماييلي".