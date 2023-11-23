عمر الساعى يشارك فى مران الإسماعيلى اليوم بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبى

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم عمر الساعى لاعب وسط الإسماعيلى، في تدريب الفريق اليوم الخميس، بعد انتهاء مشاركته في معسكر المنتخب الأوليمبى خلال فترة التوقف الدولى، تحت قيادة البرازيلي ميكالى.

وشارك عمر الساعى في المباراة الودية التي نظمها ميكالى بين لاعبى المنتخب الأوليمبى في نهاية المعسكر، وانتهت بالتعادل الإيجابى 2/ 2، وظهر بمستوى جيد خلالها.

وفضل إيهاب جلال منح الساعى إجازة من التدريب أمس الأربعاء، على أن ينتظم بشكل طبيعى في تدريب الفريق اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة ثم واجه الدراويش نظيره موردن فيوتشر مساء الجمعة الماضية وخسر بهدفين مقابل هدف ثم عاد وخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء و تعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.