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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سيراميكا وبيراميدز يصطدم بفيوتشر 25 ديسمبر بكأس السوبر رسميًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، يوم 25 دبسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز، ومباراة الأهلي مع سيراميكا في كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة.
وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي فإن مباراة المركز الثالث ستقام يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.
وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.
ووفقًا للائحة البطولة يشارك في سوبر الأبطال بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة، وفي النسخة المقبلة تم استبعاد فريق الزمالك من المشاركة تنفيذا للعقوبة الموقعة عليه بحرمانه من المشاركة في بطولة السوبر لمرة واحدة بعد اعتذاره عن خوض مباراة السوبر الماضية.
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