شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سيراميكا وبيراميدز يصطدم بفيوتشر 25 ديسمبر بكأس السوبر رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، يوم 25 دبسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز، ومباراة الأهلي مع سيراميكا في كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة.

وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي فإن مباراة المركز الثالث ستقام يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.