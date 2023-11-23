الامارات | "الملك" يعاني قبل انتزاع التعادل أمام البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل اليوم البطائح أمام ضيفه الشارقة بنتيجة 3/3 في مباراة مثيرة ضمن افتتاح الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وتقدم سيكو بابا لأصحاب الأرض بعد مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة أرضية في الدقيقة "19"، ثم عزز عبدالله عبدالرحمن تقدم البطائح من كرة خدعت حارس الشارقة عادل الحوسني "26"، ثم جاء هدف البطائح الثالث من خلال ألفارو دي أوليفيرا من تسديدة أرضية على يسار الحارس"35".

واستطاع الشارقة العودة، من خلال هدف تقليص الفارق بعد تسديدة لعبدالباسط محمد من خارج الصندوق، ارتطمت بقدم المدافع محمد أحمد، وغيرت اتجاهها، "39"، ثم أضاف لوان بيريرا ثاني أهداف الشارقة من ضربة رأس "45+3"، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. وجاء هدف التعادل للشارقة في الشوط الثاني، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح كايو لوكاس ليُعيد المباراة إلى نقطة البداية "51". وبنتيجة التعادل رفع الشارقة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، كما قفز البطائح للمركز الخامس برصيد 12 نقطة.