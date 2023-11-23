كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو على هامش المران المسائي

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، محاضرة بالفيديو مع لاعبيه قبل بدء فعاليات المران المسائي للأحمر ، وللحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

كما شهد مران الأهلي ، انتظام اللاعبون الدوليون بعد انتهاء مهمتهم الدولية مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس الأربعاء، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.

واستأنف ‏الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس ، في إطار التحضيرات لملاقاة ميدياما الغاني بعد غدٍ السبت ، لحساب منافسات مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

سلة الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام الاتحاد ..

وعلى صعيد الفريق الأول ، يواجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ، في مباراة هامة اليوم الخميس نظيره فريق الإتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع الفريقين في إياب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين..

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة فريقي المرتبط بين الناديين في الثالثة عصراً.

ويسعى الفريق الأحمر إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز بعد أن خسر مبارة الذهاب بنتيجة ٦١-٧٥.

كانت إدارة النادي الأهلي ، قد أعلنت توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية اليوم لمساندة الفريق .

وبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، وجاء التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

كما أكدت الإدارة ، على أنه لا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة ، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.