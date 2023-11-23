دوليو الأهلي ينتظمون في المران المسائي

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم خماسي الأهلي الدولي محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، محمد ‏عبد المنعم ومروان عطية في مران الفريق المسائي اليوم الخميس ، بعد تواجدهم مع المنتخب الوطني وخوض مواجهتي جيبوتي وسيراليون لحساب ‏التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.‏



كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر ، قد أعلن منح خماسي الفريق، الذين شاركوا مع المنتخب ‏الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية ، راحة من التدريبات الأيام الماضية ، للتخلص من حالة الإجهاد، على ‏أن ينتظموا في مران الفريق مساء اليوم الخميس.‏

مواجهة ودية في المران الأخير ..

كان الأهلي ، قد خاض مواجهة ودية على هامش مرانه الأخير على ملعب التتش أول أمس، جمعت بين لاعبي الفريق مدعومين ‏ببعض العناصر من قطاع الناشئين، واطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل ‏مواجهة ميدياما. ‏

ويواصل الأهلي استعداداته لملاقاة ميدياما الغاني التي من المقرر لها أن تقام يوم 25 نوفمبر الجاري لحساب منافسات الجولة ‏الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء ، على أن يستأنف ‏الفريق تدريباته مساء اليوم.