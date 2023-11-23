الزمالك يكشف مستجدات البرنامج التأهيلي للثنائي محمود علاء وعبدالله جمعة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن ثنائي الأبيض محمود علاء وعبد الله جمعة لاعبا الفريق من المقرر لهما أن ينتظما في التدريبات الجماعية عقب مباراة أبو سليم الليبي المقبلة، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وأكد محمد أسامة أن المدافع محمود علاء يخوض الآن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز السابقة في نصف نهائي كأس مصر.

وأشار رئيس الجهاز الطبي بالزمالك ، إلى أن أن عبد الله جمع الظهير الأيسر يؤدي أيضا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي له، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الركبة.

الزمالك يفتتح مشواره بمجموعات الكونفدرالية ..

ويستعد الزمالك لملاقاة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.