عمرو أنور يعلن قائمه طنطا استعدادا لمباراة سمنود بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي طنطا بقيادة مديره الفني عمرو انور عن قائمه الفريق التي سوف يخوض بها لقاء سمنود غدا في إطار منافسات الدور التمهيدي الثاني لمسابقه كأس مصر والذي سوف يقام على ملعب طنطا في الثانيه ظهرا.

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حيث جاءت قائمه الفريق كالتالي :

احمد ربيع الشيخ، مصطفي الكومي “حراس مرمي”، أحمد حسني، محمد حسام الشرخه، الحسيني سمير، أسامه النجار، أحمد السيد عبد الهادي، فارس طارق، شهاب فتحي، محمد السيد عبد الهادي، محمد محسن شيكا، محمد رمضان بسيوني، أبراهيم جمال، محمد عادل عبد الرسول، شريف مجدي، حسون محمد، عبد الرحمن الدح، مبدو جمال، كريم أسامه، نانا انتوي، أقطاي عبد الله، احمد الشامي.

يُذكر أن طنطا سيواجه سمنود ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس مصر، وستقام المباراة بينهما على ملعب نادي طنطا غدًا الجمعة في تمام الثانية والنصف عصرًا.