الخطيب يتواجد في مران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، في تدريبات الفريق الجماعية بمقر الجزيرة مساء اليوم الخميس .





كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لملاقاة ميدياما، التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

دوليو الأهلي في المران ..

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.

سلة الأهلي ..

وعلى صعيد الفريق الأول ، يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ، في مباراة هامة اليوم الخميس نظيره فريق الإتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع الفريقين في إياب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين..

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة فريقي المرتبط بين الناديين في الثالثة عصراً.

ويأمل الفريق الأحمر الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز بعد أن خسر مبارة الذهاب بنتيجة ٦١-٧٥.

كانت إدارة النادي الأهلي ، قد أعلنت توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية اليوم لمساندة الفريق .

وبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، وجاء التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

كما أكدت الإدارة ، على أنه لا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة ، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.