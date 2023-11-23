الهلال يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض

تلقى الجهاز الفني بنادي الهلال السعودي دفعة قوية قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض بقمة دوري روشن السعودي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة من العيار الثقيل أمام النصر في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

شارك الثلاثي سلمان الفرج والصربيان سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش في مران الهلال اليوم الخميس.

واكدت تقارير صحفية جاهزية سافيتش للمشاركة في المباريات القادمة بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

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كما بدأ سالم الدوسري الجري حول الملعب وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، للعودة للمشاركة، بينما شارك المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الجزء الأول من تدريبات الفريق.

ويلتقي الهلال مع النصر يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل، بينما ستعد الزعيم في الوقت الحالي لمواجهة الحزم في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، ويليه النصر في الوصافة برصيد 31 نقطة.