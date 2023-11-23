باريس سان جيرمان يحبط مبابي بتصرف مثير

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الخميس، عن صدمة تواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، بعد الأزمة الأخيرة بينهما.

ونشبت أزمة بين مبابي وباريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة، بعد إعلان اللاعب رغبته في الرحيل بعد انتهاء الموسم الجاري، وعدم تمديد التعاقد لعام إضافي.

وجاء ذلك بالتزامن مع رغبة ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات مبابي، بعدما ارتبط اسمه بالنادي في السنوات الأخيرة، ولكن فشلت بسبب تدخل الإدارة القطرية لـ باريس سان جيرمان.

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وأوضحت شبكة “ريفيلو” الإسبانية، أن مبابي يواجه أزمة، خاصة بعد تراجع ريال مدريد عن الصفقة، والصمت التام من قبل باريس سان جيرمان بشأن ملف التفاوض معه لتجديد التعاقد.

وأشارت أن إدارة باريس تركز إدارة النادي بشكل كامل على كرة القدم حاليا، فضلًا عن خططها للحفاظ على الجوهرة الشابة زائير إيمري، والذي ينتهي عقده في 2025.

وأصبح إيمري قطعة أساسية في فريق المدرب لويس إنريكي، كما أن لاعب الوسط الصاعد “يجسد القيم التي تريد الإدارة تطبيقها في النادي”.