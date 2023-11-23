كاف يورط ميدياما الغاني قبل مواجهة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صدمة جديدة لفريق ميدياما الغاني قبل المواجهة المرتقبة أمام الاهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيرة ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن توني أوبين رئيس نادي ميدياما أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تواصل مع النادي وأبلغهم بأن الملعب غير مناسب لإستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا.

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وأشار رئيس ميدياما إلى أنهم كانوا يأملون في أن يكون الملعب الجديد جاهزًا في الوقت المناسب، ولكنه لم يكتمل بعد.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع ميدياما يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد السلام.