الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

قرر مجلس إدراة نادي الزمالك تحفيز لاعبيه قبل مواجهة أبو سليم الليبي ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيرة أبو سليم يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بـ الكونفدرالية.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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وكشفت تقارير صحفية عن قيام مجلس إدارة النادي بصرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين عن الموسم الماضي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت التقارير ان مجلس الزمالك قام بتوفير جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة وتم إيداعها في حساباتهم، من أجل تحفيز الفريق قبل مواجهة أبو سليم.

وكان الزمالك قد سبق وصرف للاعبين مكافآت عقب فوزهم على بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس مصر.