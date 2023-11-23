غياب 3 لاعبين.. قائمة الاهلي استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي على قائمة الفريق لمواجهة ميدياما الغاني فى مستهل مشواره بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستضيف الاهلى نظيره ميدياما الغانى يوم السبت 25 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

واستقر كولر على استبعاد الثلاثى طاهر محمد طاهر والتونسى على معلول والمغربى رضا سليم لعدم الجاهزية الطبية للمشاركة فى المباراة.

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وجاءت قائمة الاهلي لمباريات ميدياما فى دورى أبطال أفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هانى وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولى وكريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدى أفشة ومروان عطية وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وكريم فؤاد وعمرو السولية.

الهجوم: محمود كهربا وصلاح محسن وبيرسى تاو وأنتونى موديست.