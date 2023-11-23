برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

بات نادي برشلونة قريبًا من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني في الموسم الحالي.

وحسبما ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة يقترب من ضم المهاجم البرازيلي ولاعب نادي أتليتكو باراناينسي فيتور روكي، وسيتم تسجيل اللاعب مع برشلونة بدلًا من جافي في يناير.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لديه موافقة الليجا الإسبانية على قبد المهاجم البرازيلي فيتور روكي في قائمة الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

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وتعرض جافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام جورجيا بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

ومن المنتظر غياب جافي عدة أشهر عن الملاعب قبل التعافي من إصابة الرباط الصليبي والعودة للمشاركة في مباريات الفريق الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 30 نقطة.