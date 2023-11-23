"وداعا لأجمل شيء في مسيرتي".. دي ماريا يعلن اعتزاله اللعب الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن أنخيل دي ماريا اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين رسميا بعد كوبا أمريكا 2024.

وكتب دي ماريا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "حسنا، لقد وصلت لآخر مباراة لي في التصفيات، وتعجز الكلمات عن التعبير عن تصفيق الناس الذي كان يملأ روحي في هذه المرة الأخيرة، وأنا أستمتع بكل ثانية من تلك المودة وأرى عاطفة زملائي في المنتخب الذين هم أصدقائي، وبدونهم هذه القصة لن يكون لها نفس المعنى".

أضاف: "محبة كل واحد منهم جعلتني ما أنا عليه اليوم، للأسف لا يمكننا أن نترك الأحداث التي حدثت في الملعب أن تمر هكذا، ولا أحد يستحق هذه المعاملة السيئة، ولا حتى الضرب وخوف العائلات والأطفال الخائفين في وسط الملعب حيث الشيء الوحيد الذي كان ينبغي أن يحدث هو مشاهدة المباراة والاستمتاع بها".

تابع: "آمل ألا يحدث هذا النوع من الأشياء مرة أخرى، نحن كلاعبين سندافع دائمًا عن شعبنا دون أدنى شك، كوبا أمريكا ستكون المرة الأخيرة التي أرتدي فيها القميص الأرجنتيني، وبكل الألم الذي في روحي والغصة في حلقي أقول وداعًا لأجمل شيء حدث لي في مسيرتي، وهو ارتداءه هذا القميص والتعرق فيه والشعور بكل فخر".

اختتم دي ماريا: "شكرًا للجماهير، شكرًا للعائلة، شكرًا للأصدقاء والزملاء، نواصل صنع التاريخ وسيبقى ذلك إلى الأبد".

يذكر أن منتخب الأرجنتين حقق الفوز على البرازيل، بنتيجة 1-0، في المباراة السابقة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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