4 لحظات لا تنسى في مسيرة دي ماريا مع منتخب الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن أسطورة منتخب الأرجنتين، أنخيل دي ماريا اعتزاله اللعب الدوري بعد كوبا أمريكا 2024.

وترك دي ماريا بصمة مع منتخب التانجو قبل اعتزاله اللعب الدولي، ويعيد هذا الأذهان إلى لحظات تاريخيه للاعب مع منتخب الأرجنتين.

سجل دي ماريا هدف الفوز لمنتخب الأرجنتين في نهائي الأولمبياد 2008، كما أحرز هدف الفوز في نهائي كوبا أمريكا 2021.

كما سجل دي ماريا هدفا في فوز الأرجنتين على إيطاليا بثلاثية في نهائي كأس الأبطال كونميبول 2022.

ويعد نهائي كأس العالم السابق قطر 2022 اللحظة الأهم في مسيرة دي ماريا مع منتخب الأرجنتين، إذ سجل دي ماريا الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين وتسبب في ركلة الجزاء التي أحرزها ميسي.

وخاض دي ماريا 136 مباراة مع منتخب الأرجنتين، سجل فيهم 29 هدفا وساهم في مثلهم.

وحصل دي ماريا طوال مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني على بطولة كأس العالم 2022 وبطولة كأس كوبا أمريكا، وفاز بكأس أبطال الكونميبول، فيما كان وصيف 2014 ووصيف كوبا أمريكا 2014-2015.

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