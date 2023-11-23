بعد غياب 20 يومًا.. موعد مشاركة الثنائي المُصاب في مباريات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

يستعد فريق كرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة معتمد جمال، لخوض مران غداً الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، في الثانية والنصف عصراً، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقام المران الختامي يوم السبت القادم على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك أن الثنائي محمود علاء وعبد الله جمعة، سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية عقب مباراة أبو سليم الليبي القادمة يوم الأحد.

وأوضح أن محمود علاء يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز السابقة في نصف نهائي كأس مصر.

وبشأن عبدالله جمعة، أضاف أن اللاعب يعاني من إصابة بكدمة في الركبة، ويؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي العلاجي.

موعد عودة الثنائي المصاب عبدالله جمعة ومحمود علاء

ولن يشارك الثنائي في مباراة الزمالك يوم الأحد، أمام بطل ليبيا أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يظهر محمود علاء في مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن فيوتشر، يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، بعد غياب يصل إلى 20 يومًا عقب إصابته في مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

بينما أصيب عبد الله جمعة يوم 14 نوفمبر الجاري، بكدمة في الركبة، سوف يغيب على أثرها من مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي.

وكان عبدالله جمعة أقرب للمشاركة في مباراة الكونفدرالية القادمة، لكن طبيب الفريق فضل استمرار البرنامج العلاجي والتأهيلي وتقوية الركبة، والتأكد من جاهزية المشاركة في التدريبات الجماعية، الأيام القادمة.

وقرار مشاركة الثنائي في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر القادمة، ستكون بناء على التقرير الطبي ومدى جاهزيتهم.