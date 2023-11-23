محمد صلاح يحقق حلم أبناء أحد لاعبي منتخب سيراليون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشرت ابنة لاعب منتخب سيراليون، كي كامارا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" تحدثت فيه مع النجم المصري محمد صلاح عبر خاصية "مكالمة الفيديو".

تحدث لاعب منتخب سيراليون، كي كامارا مع محمد صلاح بعد انتهاء المباراة، وطلب منه الدخول في مكالمة فيديو لتحقيق حلم أطفاله.

وعلقت ابنة لاعب سيراليون على الفيديو: "تلك اللحظة التي تقابل فيها أحد عظماء كرة القدم، شكرًا لك محمد صلاح على الوقت الذي أمضيته لمقابلة والدنا وإلقاء التحية علينا".

أضاف: "شكرا على توقيع البطاقة، شكرًا جزيلا لجميع أصدقاء أبي الذين ساعدوا في تحقيق هذا، عمرو طارق، علي عزال، محمد عبد المنعم، أحمد حمدي".

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على سيراليون، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

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