بالتفاصيل.. حسين لبيب يوفي بوعده للاعبي الزمالك قبل مواجهة أبو سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بصرف المستحقات القديمة للاعبين عن الموسم الماضية قبل مواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وعلم موقع الخليج 365 أن حسين لبيب رئيس النادي وفى بوعده مع اللاعبين، وصرف المستحقات المتبقية من الموسم الماضي، من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأحد.

وأوضح المصدر، أن "لبيب" قد عقد جلسة مع اللاعبين في الفترة الماضية وأخبرهم بصرف المستحقات القديمة في هذا التوقيت، على أن يتم صرف المستحقات الجديدة في الفترة المقبلة.