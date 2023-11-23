شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنح يستضيف البطولة الأفريقية لسيدات السلة بعد اعتذار الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة السلة إقامة البطولة الأفريقية للسيدات والمقرر إقامتها فى الفترة من 11 الى 19 ديسمبر ، فى الاسكندرية بدلا من القاهرة.

وجاء قرار إقامة البطولة بالإسكندرية بعد اعتذار النادى الأهلى عن المشاركة بالمنافسات، حيث كان مقرر إقامتها بصالة الاهلى ، ليتم منح فريق سبورتنج حق استضافتها.

وكان فريق سيدات سلة سبورتنج قد توج باللقب النسخة الماضية، وبعد اعتذار الاهلى يصبح الفريق السكندرى هو الفريق المصرى الوحيد المشارك فى البطولة

يذكر أن الاهلى توج بكأس سوبر السيدات بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 72/43 فى مباراة كأس السوبر التى جمعت الفريقين اليوم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر