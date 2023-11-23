شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الاهلى والاتحاد 30 دقيقة فى نصف نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى فى نصف نهائي دورى السلة، التى كان مقرر إقامتها فى الثامنة مساء لتقام فى الثامنة والنصف بنفس الصالة ببرج العرب بالإسكندرية.
وجاء قرار تأجيل المباراة بسبب تعادل سبورتنج و سموحة في النصف النهائي الثاني من المباراة التى تجمع الفريقين ببرج العرب بنتيجة 73 - 73 لتذهب المباراة الي شوط خامس إضافي وهو ما يؤجل انطلاق مباراة الاهلى والاتحاد
وتغلب فريق مرتبط السلة بـ الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 57/63 فى إياب نصف نهائي دورى السلة رجال بالمباراة التى جمعت الفريقين بصالة برج العرب بالإسكندرية
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