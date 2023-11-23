تأجيل مباراة الاهلى والاتحاد 30 دقيقة فى نصف نهائي دورى السلة

وجاء قرار تأجيل المباراة بسبب تعادل سبورتنج و سموحة في النصف النهائي الثاني من المباراة التى تجمع الفريقين ببرج العرب بنتيجة 73 - 73 لتذهب المباراة الي شوط خامس إضافي وهو ما يؤجل انطلاق مباراة الاهلى والاتحاد

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع